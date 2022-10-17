البيت الأبيض: تعاملنا أفضل من معظم الدول فى مواجهة التضخم

جدة - نرمين السيد - ودافعت روس -حسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية- عن التقدم المحدود الذى أحرزته إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مسعى لتهدئة حدة التضخم.

وأضافت" "سنرى بوادر نتائج الإجراءات التى يتخذها الاحتياطى الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكى، بغرض مواجهة هذا الارتفاع"، مشيرة إلى البيانات التى صدرت فى الشهر الماضى وأفادت بأن أصحاب الأعمال لا يعلنون إلا عن قليل من الوظائف، كما أن سوق العقارات يشهد تراجعا.

يذكر أن إحصائيات مكتب العمل الأمريكى كانت قد أظهرت قبل أيام أن معدل التضخم السنوى ارتفع إلى 8.2% فى شهر سبتمبر الماضى، وهو يدل على زيادة أبطأ من شهر أغسطس الماضى حين كان المعدل السنوى 8.3% فى ظل توقع الخبراء فى الشهر الماضى أن يصل إلى 8.1%، كما زادت أسعار المستهلكين فى مجملها بنسبة 0.4% فى سبتمبر الماضى عن أغسطس.