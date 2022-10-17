مراسم استلام الرئيس العراقى الجديد عبداللطيف رشيد لمهامه- فيديو

جدة - نرمين السيد - وأدى عبد اللطيف رشيد، مساء أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقى، رئيساً للجمهورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وانتخب مجلس النواب العراقى رشيد رئيسا بعد فوزه بالجولة الثانية من عملية التصويت بحصوله على 162 صوتاً مقابل 99 للمرشح برهم صالح.

يشار إلى أن الرئيس العراقى الجديد عبداللطيف رشيد حاصل على شهادة الدكتوراة فى الهندسة، وقد تقلد سابقا منصب وزير الموارد المائية، والمستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق.