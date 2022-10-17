سول: نحافظ على وضع الاستجابة للطوارئ بسبب تحركات بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - أكدت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، أن الجيش الكورى الجنوبى يراقب عن كثب تحركات كورية الشمالية ويحافظ على وضع الاستجابة للطوارئ فى ظل مخاوف من قيام بيونج يانج باستفزازات إضافية خلال التدريبات الدفاعية الجارية فى الجنوب.





وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل كيم جون-راك - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "نراقب ونتتبع عن كثب التحركات ذات الصلة فى الشمال، ونحافظ على وضع استعدادى قوى"، مضيفا أن التدريبات ستجرى بطريقة جوهرية مع التركيز على الحفاظ على الاستعداد وتعزيز القدرات العملياتية المشتركة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية، أن مناورات "هوجوك" السنوية بدأت فى وقت مبكر من اليوم بعد سلسلة من الاستفزازات الشمالية فى الأسابيع الأخيرة، بما يشمل إطلاق صاروخ باليستى قصير المدى يوم الجمعة الماضية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر تدريبات هذا العام حتى 28 أكتوبر الجارى، وهى تهدف بشكل أساسى إلى تحسين القدرات العسكرية لتنفيذ مهام وقت السلم والحرب من خلال محاكاة التهديدات المختلفة من الشمال، بما فى ذلك تلك التى تنطوى على أسلحة وصواريخ نووية.

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