عاجل- زيلنسكى: روسيا تستطيع ضرب مدننا لكنها لن تتمكن من تدميرنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلنسكى، اليوم الإثنين، إن روسيا تستطيع ضرب مدننا لكنها لن تتمكن من تدميرنا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أمس الأحد، عن وقوع معارك عنيفة للغاية فى منطقتى سوليدار وباخموت فى دونباس. وقال الرئيس الأوكرانى فى خطابه المسائى: "النقاط الساخنة الرئيسية فى دونباس هى سوليدار وباخموت، ولا يزال القتال عنيفًا للغاية هناك". وكانت شركة الطاقة الأوكرانية قد أعلنت، صباح اليوم الإثنين، انقطاع آخر خط للكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية، وتشغيل المولدات بعد قصف روسى.

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