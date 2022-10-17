روسيا: استمرار انخفاض إصابات كورونا فى البلاد حتى نهاية أكتوبر

وأضاف ألتشتين - "أن حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى روسيا آخذة فى الانخفاض الآن، وستستمر فى الانخفاض طوال شهر أكتوبر ولكن لا يمكن استبعاد اندلاع موجة جديدة.. وفى الوقت الحالى، بدأت الموجة بالتأكيد فى بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا حيث تم رصد ارتفاع واضح فى عدد الحالات".
وتابع "أنه من الصعب تحديد متى قد تضرب الموجة الجديدة من العدوى روسيا"، لافتا إلى أنه من المحتمل أن الموجة الجديدة لم تصل أبدا إلى البلاد بسبب "علاقاتها الضعيفة مع أوروبا".
وأوضح - ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الموجة الحالية ستكون موجة كبيرة - أنه لا يتوقع أن تكون كذلك. بشكل عام، إذ تظهر الأوبئة الآن علامات على التراجع. لكن لا يزال حوالى 400 ألف شخص يصابون بالعدوى فى جميع أنحاء العالم كل يوم، لذا فمن المبكر القول "إن نهاية الوباء وشيكة وستستمر العملية فى الظهور على شكل موجات وتفقد قوتها بمرور الوقت".
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