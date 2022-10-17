عاجل- انقطاع آخر خط للكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية، انقطاع آخر خط للكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية، وتشغيل المولدات بعد قصف روسى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت اليوم الإثنين، أن العاصمة كييف تعرضت للقصف بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى اندلاع حريق فى مبان بأحد أحياء العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن عمدة كييف فيتالى كليتشكو قوله، إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا أن "الروس يعتقدون أن هذا يساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم"، وأضاف "نتيجة للهجوم، اندلع حريق فى مبنى غير سكنى فى كييف، ورجال الإطفاء يعملون، والعديد من المبانى السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية فى مكان الحادث".

وأشار إلى سماع دوى 3 انفجارات متتالية على الأقل فى حى شيفشنكيفسكى بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخى الروسى الذى طالها.

كانت روسيا كثفت مؤخرا من عمليات القصف بعد التفجير الذى دمر جزءا من جسر القرم الذى يربط البر الروسى بشبه الجزيرة وينطوى على أهمية استراتيجية قصوى.