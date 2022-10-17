العالم اليوم - فيديو لضيف "غير متوقع" يفاجئ طلابا في حافلة مدرسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - تفاجئ طلاب إحدى المدارس في ولاية هندية بضيف غير متوقع في حافلتهم، عبارة عن ثعبان عملاق.

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "إنديان إكسبريس"، ثعبان بوزن 80 كيلوغراما، عالقة في حافلة مدرسة بولاية أوتار براديش.

وعلّقت مسؤولة خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، على الفيديو قائلة: "يبدو الثعبان كما لو أنه الطالب الأكثر ترددا".

ويتم سحب الثعبان من قبل رجل يحمل عصا، فيما كان متفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة، وسط حالة من الذعر.

ويسمع هتاف المتفرجين بعد سحب الثعبان بالكامل، علما أن طوله كان يبلغ 11 قدما (3.3 أمتار تقريبا).

وبعد الإمساك به في عملية استغرقت ساعة كاملة من قبل مسؤولي إدارة الغابات، تمّ إطلاق الثعبان في البرية.