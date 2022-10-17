ترامب: يمكننى بسهولة أن أصبح رئيسا لحكومة إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بامكانه بسهولة أن يصبح رئيسا لحكومة إسرائيل، وإن الشعب اليهودي في الولايات المتحدة يجب أن يكون أكثر تقديرا لما فعله لمصلحة إسرائيل.

وفي منشور عبر حسابه على Truth Social، كتب ترامب "لم يفعل أي رئيس (أمريكي) لإسرائيل أكثر مما فعلته.. من المدهش إلى حد ما، أن الإنجيليين الرائعين لدينا يقدرون هذا الأمر أكثر بكثير من أتباع الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف: "يمكنني بسهولة أن أكون رئيسا لوزراء إسرائيل"، معتبرا أنه "على اليهود الأمريكيين أن يتحدوا ويقدروا ما لديهم في إسرائيل قبل فوات الأوان".

وردا على هذه التصريحات، قال الرئيس التنفيذي والمدير الوطني لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، في بيان: "لسنا بحاجة إلى الرئيس السابق، الذي يميل إلى المتطرفين ومعاداة السامية، لإلقاء محاضرة علينا حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".