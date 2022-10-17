ماكرون يدعو ألمانيا إلى إبداء ”تضامن” أوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألمانيا على إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، محذّراً من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليزيكو" ستُنشر اليوم الإثنين قال ماكرون: "لا يمكننا أن نمضي قدماً بسياسات وطنية؛ لأن هذا الأمر يتسبب في الإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية".

وتابع: "قارتنا أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة كوفيد أمام لحظة حقيقة (...) علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن".

وحكومة المستشار الألماني أولاف شولتس متّهمة باتّباع نهج "أحادي" بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعرّض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.

وقال ماكرون إن "ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها يجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار".

وتابع: "لكن إذا أردنا أن نكون متّسقين، يجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية".

وأبدى ماكرون ثقته "في قوة الشراكة الفرنسية-الألمانية وقدرة البلدين معاً على وضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق".

وسيسعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمّة ستُعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة، إلى وضع آلية موحدّة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وشدد ماكرون على "وجود تضامن أوروبي تجاه ألمانيا"، وقال: "من الطبيعي أن يكون هناك تضامن ألماني تجاه أوروبا".