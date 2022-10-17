انفجارات جديدة تضرب كييف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن عمدة كييف فيتالى كليتشكو قوله، إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا أن "الروس يعتقدون أن هذا يساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم"، وأضاف "نتيجة للهجوم، اندلع حريق فى مبنى غير سكنى فى كييف، ورجال الإطفاء يعملون، والعديد من المبانى السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية فى مكان الحادث، بعد قليل سنوضح المعلومات حول الضحايا"، بينما تم العثور على شظايا لطائرة كاميكازى.

وأشار إلى سماع دوى 3 انفجارات متتالية على الأقل فى حى شيفشنكيفسكى بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخى الروسى الذى طالها.

كانت روسيا كثفت مؤخرا من عمليات القصف بعد التفجير الذى دمر جزءا من جسر القرم الذى يربط البر الروسى بشبه الجزيرة وينطوى على أهمية استراتيجية قصوى.