جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأوكرانى عبر حسابه على "تيليجرام": "أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة ما أدى إلى نشوب حريق كبير هناك"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. ويأتى ذلك بعد وقوع عدة انفجارات ضخمة فى العاصمة الأوكرانية كييف، الإثنين الماضى، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- اندلاع حريق فى منشأة للطاقة بـ أوكرانيا جراء قصف روسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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