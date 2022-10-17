الأمم المتحدة تدعو لـ الاستعداد للصدمات المستقبلية بعد كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد جوتيريش، ضمن كلمة بالفيديو أمام قمة الصحة العالمية فى برلين، على أهمية الالتزام السياسى المستدام؛ حتى تتمكن الدول من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات المستقبلية فى أعقاب جائحة كوفيدـ19.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تحتاج البلدان الأكثر ثراء والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم البلدان النامية للقيام بهذه الاستثمارات الحاسمة.

ونوَّه جوتيريش بأن جائحة كورونا والآن أزمة الغذاء والطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كل ذلك يهدد أهداف التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر.

وشدد جوتيريش على أن النظام المالى العالمى غير المتوازن يخذل العالم النامى، منوها بضرورة تغيير ذلك، فجميع المواطنون يحتاجون لخدمات صحية شاملة، كون الصحة الجيدة هى أساس المجتمعات المستقرة.