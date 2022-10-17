أمين الجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائرى يؤكدان أهمية توحيد الصف العربى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة العمل، التى جمعت وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذى يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، فى إطار التنسيق المتواصل لاستكمال التحضيرات للقمة العربية التى ستحتضنها الجزائر يومى الأول والثانى من شهر نوفمبر المقبل.

وأعرب أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائرى عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين الجزائر وجامعة الدول العربية لإحاطة هذا الاستحقاق العربى الهام بكل عوامل النجاح؛ استجابة لتطلعات الشعوب العربية التى تتوق لاستشراف الآفاق الواعدة للعمل العربى المشترك.

وتركزت المحادثات فى هذه الجلسة، التى تعد الأخيرة قبل القمة، حول الجوانب الجوهرية ذات الصلة بهذا الحدث، حيث استعرض الطرفان أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاستحقاق، وآفاق بلورة قرارات طموحة تتيح خلق ديناميكية جديدة لتعزيز العمل العربى المشترك، وتضمن الاستجابة بصفة جماعية وتوافقية للتحديات المطروحة على الساحة العربية فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، من أجل تمكين المنظومة العربية من التموقع كفاعل مؤثر على الساحة الدولية، لا سيما فى خضم التحولات الكبرى التى يشهدها العالم.