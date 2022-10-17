العالم اليوم - تراجع الدولار يدعم أسعار النفط.. برنت فوق 92 دولارا للبرميل

انتم الان تتابعون خبر تراجع الدولار يدعم أسعار النفط.. برنت فوق 92 دولارا للبرميل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 07:22 صباحاً - سجلت أسعار النفط مكاسب في بداية التداول بالأسواق الآسيوية، الاثنين، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش، مقارنة مع الربع السابق فإن سياسة شي الصارمة بشأن كوفيد-19 جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي منذ ما يقرب من نصف قرن.

وأبدت دول من تجمع أوبك+ يوم الأحد دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر.

وتعهدت أوبك + في الخامس من أكتوبر بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف.

وعلى الرغم من ذلك، ستحافظ السعودية على ثبات حجم الصادرات إلى أسواق آسيا الرئيسية في نوفمبر.

تغير الأسعار

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بحوالي 85 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 92.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0019 بتوقيت غرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.34 دولار للبرميل، مرتفعا 73 سنتا أو 0.9 بالمئة بعد انخفاضه 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس) إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب.

وأضافت أن "التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأميركي تراجعت اليوم مما أتاح أيضا فرصة انتعاش لأسواق النفط". ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.