حصيلة ضحايا فيضانات نيجيريا تتجاوز 600 قتيل

جدة - نرمين السيد - لقى أكثر من 600 شخص مصرعهم ونزح نحو 1.3 مليون منذ يونيو الماضي، جراء أسوأ فيضانات تشهدها نيجيريا خلال موسم الأمطار فى السنوات العشر الأخيرة، وفق حصيلة رسمية جديدة نشرت الأحد.





وأثرت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة إضافة إلى سوء البنية التحتية على مساحات شاسعة فى أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، ما يثير مخاوف من أن تؤدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى والتضخم.

وقالت وزارة الشؤون الإنسانية النيجيرية الأحد على "تويتر"، إن أكثر من 600 شخص فقدوا حياتهم، 100 منهم فى الأسبوع الأخير، بينما أصيب 2400 شخص بسبب الفيضانات.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى ارتفع "بشكل فلكي" مع إخفاق ولايات عدة فى نيجيريا فى الاستعداد لمثل هذه الأمطار الغزيرة.

وكانت حصيلة سابقة للوزارة نُشرت الأسبوع الماضى قد أحصت مقتل 500 شخص.

وأشارت الوزارة الى أن أكثر من 82 ألف منزل و110 آلاف هكتار من الأراضى الزراعية دمرت بالكامل.

ويبدأ موسم الأمطار فى نيجيريا عادة فى يونيو، لكن منذ أغسطس بشكل خاص بدأت الفيضانات تصبح مدمرة ومميتة، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما).

وفى الأسبوع الماضى قتل 76 شخصا فى حادث قارب فى ولاية أنامبرا (جنوب شرق) بعدما تسبب فيضان نهر النيجر فى غرقه.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مرة أخرى فى نيجيريا فى الأسابيع المقبلة وسط خشية من حدوث مزيد من الأضرار.

ودعت وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق، إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الأنهار، خاصة فى ولايات أنامبرا وبايلسا وكروس ريفر التى تواجه مخاطر عالية من ارتفاع منسوب المياه.