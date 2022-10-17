العالم اليوم - أول تصريح من تشافي بعد الهزيمة القاسية في "الكلاسيكو"

انتم الان تتابعون خبر أول تصريح من تشافي بعد الهزيمة القاسية في "الكلاسيكو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 04:26 صباحاً - عبّر مدرب نادي برشلونة تشافي عن استيائه من الخسارة بنتيجة 1-3 في مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب الخسارة: "ديناميكيتنا لا تعمل بشكل إيجابي. نحن نحاول. كانت فرصة جيدة لنا للبقاء في القمة".

وأضاف: "دافع ريال مدريد بشكل جيد، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، أو الهفوات التي وقع فيها الفريق المنافس".

وتابع: "الشيء الإيجابي هو أن الذين شاركوا كبدلاء لعبوا بحماس، وحاولوا تقديم أشياء إيجابية"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح أنه "كنا جيدين جدا في الليغا، لكن علينا تحسين قوتنا، وتحدثنا من قبل عن ضرورة إيقاف السلبيات، وتحسين الأداء على أرض الملعب".

وردا على سؤال حول تأثر الفريق بنتيجة اللقاء مع إنتر ميلان في دوري الأبطال، قال تشافي: "لا أعتقد أن ما حدث كان له تأثير علينا، حيث كانت لدينا لحظات تعادلنا فيها معهم. لكن على العكس اليوم في البرنابيو، حين تستقبل الأهداف يكون الوضع هكذا".

وأشار إلى "ريال مدريد استفاد من الهجمات المرتدة. أشعر بالقلق من عدم هجومنا على المرمى بشكل جيد كما أننا لا نستغل الفرص. علينا أن ننضج أكثر، وننافس بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن الريال يتصدر الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.