الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الروسى

جدة - نرمين السيد - وردا على إذا كانت الخطة تقضى بعقد أحد الاجتماعات المنتظمة مع الأعضاء الدائمين فى المجلس، وهو ما يحدث عادة كل أسبوع أو اجتماع كامل مع جميع الأعضاء، قال بيسكوف، فى تصريحات لوكالة "تاس" الروسية يوم الأحد : "إنه اجتماع عادي". وعقد بوتين آخر اجتماع عادى لمجلس الأمن فى 10 أكتوبر كما عقد الاجتماع السابق لمجلس الأمن بكامل هيئته فى مايو الماضي.

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