العالم اليوم - قتال عنيف في محيط بلدتين بدونباس.. وباخموت هدف روسيا التالي

انتم الان تتابعون خبر قتال عنيف في محيط بلدتين بدونباس.. وباخموت هدف روسيا التالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن معارك عنيفة تدور في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "النقطتان الساخنتان الرئيسيتان في دونباس هما سوليدار وباخموت. يدور قتال عنيف للغاية هناك".

وتعد مدينة باخموت الهدف التالي للقوات الروسية التي تحرز تقدما بطيئا في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الرئيسيتين في يونيو ويوليو.

وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة، وتقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في نشرة استخباراتية، يوم الجمعة، أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة "فاغنر "من المرجح أن تظل مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.