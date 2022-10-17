الخارجية العراقية: استمرار الحرب فى أوكرانيا يهدد الأمن الغذائي العالمى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين أن استمرار الحرب فى أوكرانيا سيؤدى إلى المزيد من الأزمات فى مختلف المجالات، وخاصة أزمات التهديد الأمنى والطاقة والاقتصاد، بما فيها حالة التضخم وتهديد الأمن الغذائي، لاسيما فى المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطيّة.





وقال فؤاد حسين - خلال لقائه السفير الروسى لدى العراق إيلبروس كوتراشيف - إنَّ العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق من الناحية المبدئية ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ، لأنه يستهدف الشعوب. وأشار فؤاد حسين - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أنَّ العراق دعا عبر مجموعة الاتصال العربيَّة تحت مظلة الجامعة العربيَّة إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام. من جانبه، أعرب السفير الروسى عن ثقة بلاده بأن يؤدى انتخاب رئيس العراق الجديد والتكليف لتشكيل حكومة جديدة إلى تلبية تطلعات الشعب العراقى فى التقدّم والازدهار.

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