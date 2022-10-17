وزير الإعلام اليمنى يدعو المجتمع الدولى لوقف ممارسات الحوثى التدميرية

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثى؛ لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع الصحى، وتلاعبها ومتاجرتها بهذا الملف لجنى أرباح باهظة، دون اكتراث بالأرواح البريئة التى تزهق، والمعاناة اليومية لعشرات الآلاف من المصابين بأمراض مستعصية فى مناطق سيطرتها، ويفتقرون للدعم والرعاية الصحية.





وأوضح معمر الإريانى -فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن مليشيا الحوثى مارست منذ انقلابها عمليات تدمير ممنهج للقطاع الصحى الحكومى، عبر استهداف البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ونهب الأجهزة والمعدات، واستبدال قيادات وزارة الصحة والوحدات التابعة لها بعناصر حوثية تفتقر للمؤهلات والخبرة، ووقف مرتبات الكادر الصحى والتمريضى. وأضاف أن جرعة الأدوية الملوثة التى وزعتها مليشيا الحوثى على عدد من المستشفيات، وأدت لوفاة أكثر من 18 طفلا، تعيد التذكير بالتدمير الممنهج والفساد والعبث الذى مارسته المليشيا بحق القطاع الصحى فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، منذ انقلابها على الدولة.

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