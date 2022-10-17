السعودية تؤكد الحرص على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة تعمل جاهدة -ضمن استراتيجيتها للطاقة- على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً فى دعم نمو الاقتصاد العالمى.





وأوضح، أن ذلك يتجلى فى دورها المحورى فى تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التى تتمتع بها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن كلمة العاهل السعودى -خلال فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي- أن المملكة تسعى نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي: أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.

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