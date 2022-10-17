العالم اليوم - بالصور.. قتلى وجرحى في حادث سير مروع باليمن

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. قتلى وجرحى في حادث سير مروع باليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:23 صباحاً - قالت مصادر محلية وطبية في اليمن يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص، بينهم مسن وامرأة، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث سقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل 44 مسافرا في نقيل ظمران، شمالي محافظة لحج.

وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضا 41 مصابا، بينهم 22 حالتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في أحد المستشفيات بمدينة الراهدة بتعز، فيما غادر بقية المصابين المستشفى.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الحادث جاء نتيجة عطل في المكابح، مما أفقد السائق السيطرة على الحافلة وتسبب في سقوطها من مكان مرتفع.

وتكثر حوادث السير في اليمن منذ سنوات، موقعة قتلى وجرحى، فمنذ بداية العام، شهد اليمن العديد من تلك الحوادث في مختلف المحافظات، وذلك لقطع المسافرين طرقا جبلية وعرة، فضلا عن سوء حالة الطرق الحالية.

وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تشهد حوادث مرورية في العالم.