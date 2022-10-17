أبو الغيط: القمة العربية بالجزائر ستكون قمة لم الشمل العربى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية الحادية والثلاثين التى ستعقد فى الجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، ستكون «قمة لم الشمل العربى».





وقال أبو الغيط – فى تصريح لتليفزيون الجزائر، اليوم الأحد، خلال زيارته للجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية لإجراء مشاورات قبيل انعقاد القمة العربية - إن هناك أملًا كبيرًا فى أن يتم لم الشمل العربى فعلًا على كافة المحاور وكافة الاتجاهات. وكان المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدى، قد صرح فى وقت سابق بأن الأمين العام سيبحث مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون؛ الوضع العربى العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

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