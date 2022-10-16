الخارجية السعودية تدين تفجير استهدف حافلة ركاب فى مالى

جدة - نرمين السيد - وعبرت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مالى، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، فيما أعربت المملكة أيضا عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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