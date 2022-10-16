العالم اليوم - نقابة الموسيقيين المصرية توقف مطربي المهرجانات مؤقتا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:24 مساءً - أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية تصاريح العمل الخاصة بـ"مطربي المهرجانات" مؤقتا، من أجل درس ملفهم في ما يتماشى مع "قيمة مصر الفنية"، بحسب بيان صادر عنها، الأحد.

وأفاد بيان النقابة بأن مجلسها "قرر إيقاف التصاريح الصادرة لمطربي المهرجانات مؤقتا لحين عمل اجتماع من أجل دراسة ملفهم بالكامل وبطريقة منظمة للحفاظ على قيمة مصر الفنية".

وصدر هذا القرار في اليوم الأول لتولي نقيب الموسيقيين الجديد الفنان المصري مصطفى كامل منصبه بعد فوزه في انتخابات أجريت الأسبوع الماضي ليخلف الفنان هاني شاكر.

وهذا ليس القرار الأول من نوعه الذي تصدره النقابة، فقد أصدر هاني شاكر قرارا مماثلا في فبراير 2020 أبلغ فيه "جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والمقاهي بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات".

وقال المستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى لوكالة "فرانس برس" إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل لجنة من رموز المهنة لبحث ملف مطربي المهرجانات وسيكون لهم حرية القرار في الحكم عليهم"، والذي قد يصل إلى إيقافهم بشكل دائم.

وأضاف أن هذا القرار "جاء برضى الجمعية العمومية ولحماية الذوق العام في البلاد".

وموسيقى "المهرجانات" نوع من الموسيقى الإلكترونية المصحوبة بكلمات شعبية تغلب عليها الألفاظ التي يستخدمها الشباب فيما بينهم في الشارع، وقد تصل إلى درجة الإيحاءات الجنسية والشتائم.

واستخدم أصحاب هذا النمط الموسيقي منصات مثل "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي على غرار "فيسبوك" لتقديم أغنياتهم وموسيقاهم.

ومن أبرز مغني وفرق "المهرجانات" في مصر، "أوكا وأورتيغا" و"حمّو بيكا" و"السادات" و"الصواريخ".