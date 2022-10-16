الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزةفرضت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الأحد، إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية وقطاع غزّة، بذريعة الأعياد اليهودية.

وأفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني ، أن فرض الإغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزّة بدأ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، وسيستمر حتى منتصف ليلة يوم غدٍ الإثنين.

وتسود حالة من التوتر الشديد بين جنود العدو الصهيوني، في أعقاب تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن مقتل جنديين صهيونيين، فيما لا يزال جندي ثالث يرقد بالمستشفى في حالة خطيرة؛ وغير مستقرة.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها فرض طوق أمني على الضفة الغربية منذ نهاية الشهر الماضي؛ الأول بمناسبة عيد "رأس السنة العبرية"، والثاني بمناسبة "عيد الغفران" العبري، والثالث بمناسبة عيد "العرش" الذي بدأ قبل أسبوع.

يُشار إلى أن إغلاق الضفة الغربية وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين خلال الأعياد اليهودية، بات تقليدًا صهيونيا، يؤثر على عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن سلطات العدو، حيث يمنعون من الوصول لأماكن عملهم، كما ويمنع المواطنون من قطاع غزة من الوصول للداخل المحتل للعلاج بالمستشفيات.

كما أن الأعياد اليهودية تعد موسمًا لاستباحة المسجد الأقصى، وتنفيذ اقتحامات كبيرة له، ومحاولات فرض طقوس تلمودية في باحاته، سعيًّا لإقامة ما يسمى بـ"الهيكل".