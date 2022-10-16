اجتماعات هامة فى مجلس الأمن غدا حول الاشتباك فى الجولان وعقوبات هاييتى

وسيعقب ذلك انعقاد جلسة ليلية غدا الإثنين، تدور خلالها مشاورات مغلقة حول الأوضاع فى هاييتى يقدم خلالها الممثل الخاص لرئيس القوات الأممية العاملة فى هاييتى وبعثتها السياسية هيلين لامى إيجازا عن الأوضاع فى هاييتى وجهود أجهزة الأمم المتحدة فى هذا الصدد.
تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن الدولى من المقرر أن يعقد جلسة تصويت فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى على مشروع قرار بفرض عقوبات على نظام الحكم الحالى فى هاييتى.
وكشفت مصادر فى مجلس الأمن عن أن مشروع قرار فرض العقوبات على هاييتى قد تقدمت به كل من بعثتى الولايات المتحدة والمكسيك للمجلس بصياغة مشتركة سيتم أخذ التصويت عليها ليكون نافذا، إلا أنه لم تصدر عن مجلس الأمن – حتى حينه – أى توقيتات محددة عن موعد أو يوم انعقاد جلسة التصويت.
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