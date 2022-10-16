الرئيس الصينى: بكين تسعى إلى دفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأحد، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الـ20 للحزب الشيوعى الصينى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ودعا "شى" بلدان العالم بصدق وإخلاص إلى ترقية القيم المشتركة للبشرية جمعاء والتى تشمل السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وتعزيز التفاهم والتحابّ بين شعوب مختلف الدول، مؤكدا على تحديات غير مسبوقة يواجهها المجتمع البشرى.

وأضاف "لتتضافر جهودنا جميعا فى سبيل مواجهة كافة التحديات العالمية بشكل مشترك".

وأوضح "شى" أن الصين تنتهج بثبات سياسة خارجية سلمية مستقلة، وتظل تحدد مواقفها وسياساتها حسب جوانب الصواب والخطأ فى القضايا ذاتها، وتحافظ على القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وتحمى الإنصاف والعدالة الدوليين.

وذكر أن الصين تعارض بحزم نزعة الهيمنة وسياسة القوة بكافة أشكالها وعقلية الحرب الباردة والتدخل فى الشئون الداخلية للبلدان الأخرى، إضافة إلى تطبيق معايير مزدوجة، مؤكدا أن الصين لن تسعى وراء الهيمنة أبدا، ولن تنخرط فى التوسع الخارجى أبدا.

وقال الرئيس الصينى إن بلاده تثابر على تطوير التعاون الودى مع جميع البلدان على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمى، ودفع بناء علاقات دولية جديدة الطراز، وتعميق وتطوير الشراكة العالمية المتسمة بالمساواة والانفتاح والتعاون، وتكريس نفسها لتوسيع ملتقى مصالحها ومصالح البلدان الأخرى.

وأضاف أن الصين تعمل أيضا على تعزيز التضامن والتعاون مع سائر الدول النامية وحماية مصالحها المشتركة، متمسكة بمفهوم "الإخلاص والصدق والإخاء والصراحة"، ووجهة النظر الصحيحة إلى العدالة والمنفعة.

وشدد على التزام الصين بسياسة الدولة الأساسية المتمثلة فى الانفتاح على العالم الخارجى، وتنتهج بحزم إستراتيجية الانفتاح المتصفة بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وتواصل توفير فرص جديدة للعالم من خلال التنمية الصينية الجديدة، ودفع بناء اقتصاد عالمى مفتوح، مما يعود بفوائد على شعوب العالم بشكل أفضل.

كما لفت "شى" إلى أن الصين تعمل على الالتزام بالاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية، ودفع عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتحفيز التعاون الثنائى والإقليمى والمتعدد الأطراف، وتعزيز التنسيق الدولى بشأن سياسات الاقتصاد الكلى، لتهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية وإنماء زخم جديد للتنمية العالمية بصورة مشتركة.

وقال الرئيس الصينى إن بلاده تظل تشارك بنشاط فى إصلاح منظومة الحوكمة العالمية وبنائها، وتطبق مفهوم الحوكمة العالمية القائم على مبادئ التشاور والتشارك والتنافع، وتتمسك بالتعددية الحقيقية، بغية تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطى على العلاقات الدولية، ودفع تطور الحوكمة العالمية فى اتجاه أكثر عدالة وعقلانية.

وأشار إلى أن العالم قد وصل إلى مفترق طرق فى مسيرة تاريخية مرة أخرى، حيث يتوقف اتجاه سيره على خيار شعوب دول العالم.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الصينى إن الحزب الشيوعى الصينى سيطبق منهاجه الشامل لحل مسألة تايوان فى العصر الجديد، ويدفع القضية العظيمة لإعادة توحيد الوطن الأم بثبات لا يتزعزع.

وقال "شى":"يعد حل مسألة تايوان من شؤون الصينيين أنفسهم، ويتعين أن يقرروه بأنفسهم".

وأضاف "نسعى إلى مستقبل إعادة التوحيد السلمى بأصدق نية وأقصى جهد، ومع ذلك لن نتعهد بالتخلى عن اللجوء إلى القوة، ونحتفظُ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى هذا الشأن، وذلك يستهدف تدخل القوى الخارجية والأقلية الضئيلة من الانفصاليين الداعين لـ "استقلال تايوان" وأنشطتهم الانفصالية، وليس موجها ضد المواطنين فى تايوان أبدا ".