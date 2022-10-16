نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الموساد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يضر بحزب الله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:10 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "يضر بحزب الله"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروازاليم بوست".

وقال برنياع إن جماعة حزب الله لا تفضل الاتفاق لأنه يشكل اعترافاً فعلياً من قبل الدولة اللبنانية بإسرائيل، وهو ما تعارضه الجماعة.

كما نقلت الصحيفة عن رئيسي المخابرات وهيئة الأركان في إسرائيل القول إن "من يدعي أن اتفاق الحدود البحرية إنجاز لحزب الله لا يفهم الوضع في لبنان".

في هذا السياق، أضاف برنياع أن حزب الله بدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة فقط في مايو الماضي، عندما أدرك أن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن برنياع قوله إن "حزب الله لم يكن يريد اتفاقاً مع إسرائيل لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان فإن لديه فرصة لكسب نقاط لدى الرأي العام".

في السياق نفسه قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، في إيجاز صحافي اليوم، إن "الاتفاق سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهي أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاماً".

وأشار إلى أن "الاتفاق سيزيل التهديد عن منصة كريش، ويسمح بالهدوء وغياب المزيد من الادعاءات المتصلة بالحدود البحرية"، مضيفاً أن "هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تعزيز دولة لبنان لأنها تضعف حزب الله".

يأتي هذا بينما صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أميركية، على أن يعرض على الكنيست للموافقة النهائية، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد.

وجاء في البيان "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان، ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة".

وأضاف: "كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة استعرضت أثناء جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي"، و"سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به" على الكنيست.

وسيتم "عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست، وسيتم إطلاع جميع النواب عليها". وبعد مرور 14 يوماً "يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه".

وبدوره أعلن وكيل وزراة الطاقة الإسرائيلية "اننا سنتعاقد مع ​توتال​ حول حصتنا بحقل قانا قبل التصديق النهائي على اتفاق الترسيم".

وبدوره قال وزير الطاقة اللبناني ان الاستعدادات لاستكشاف الغاز ستستغرق أشهرا عدة بمجرد أن يدخل الاتفاق البحري حيز التنفيذ .

وبدوره قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للجزيرة ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية جاء متأخرا وما حدث كان أفضل الممكن .

واضاف ان ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أمريكية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل .

وبين ان تدخل حزب الله أسهم بتأخير الاتفاق وما يصفها بمعادلة الردع هي للاستهلاك المحلي .

وبدوره قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ان اتفاق ترسيم الحدود المائية لا يتناسب مع مصالح ايران في لبنان .

واضاف ان هنالك مصلحة أمنية مطلقة لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان .

وبين ان إسرائيل تنازلت عن 10 كيلومترات من مياهها الإقليمية في إطار الاتفاق مع لبنان .

واشار ان الاتفاق يقلص تعلق الحكومة اللبنانية بحزب الله .

العربية + الجزيرة