”الدفاع البيلاروسية”: نحو 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في بيلاروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن ما يقرب من 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في بيلاروسيا في إطار ما وُصف بـ "التجمع الإقليمي" للقوات لحماية حدودها.

وقال رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي التابعة لوزارة الدفاع في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الأحد "بدأت أولى القطارات التي على متنها الجنود الروس الذين هم جزء من (التجمع الإقليمي) - في الوصول إلى بيلاروسيا"، مضيفا "ستستغرق عملية النقل عدة أيام".

وأشار إلى أن إجمالي عدد الجنود سيكون أقل بقليل من 9 آلاف شخص، موضحًا أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات بشأن هذا الصدد في وقت لاحق.