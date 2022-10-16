الكرملين: بوتين لا يعتزم لقاء نائب الأمين العام للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - كشف المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف عن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، الذى يزور موسكو حاليا، لإجراء محادثات بشأن الحبوب.





وقال بيسكوف - فى تصريح خاص لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، ردا على ما إذا كان بوتين سيجتمع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الحالية لموسكو - "لا.. لا يعتزم بوتين لقاء جريفيث". وكان مصدر دبلوماسى قد أبلغ "تاس"، فى وقت سابق، أن مسئول الأمم المتحدة وصل إلى موسكو اليوم لإجراء محادثات بشأن اتفاق تصدير الحبوب.

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