وزير خارجية الأردن: نتطلع لقمة عربية ناجحة تعضد العمل المشترك

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن بلاده تتطلع إلى قمة عربية ناجحة تعضد العمل العربى المشترك، وتفعله، وتطور أدواته؛ بما ينعكس خيرا على الدول والشعوب العربية.





جاء ذلك خلال التصريح الصحفى، الذى أدلى به، اليوم الأحد عقب المحادثات التى جمعته بوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، بمقر الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وأعرب الصفدى عن ثقته بنجاح قمة الجزائر معتبرا بأنها "قمة ضرورية"، نظرا لكونها الأولى التى تنعقد منذ ثلاث سنوات.

وأضاف الوزير الأردنى أنه بحث مع وزير الخارجية الجزائرى كيفية العمل لتخرج القمة بقرارات تحاكى التحديات التى تواجهها الدول العربية بشكل عملى، وتقدم طروحات وأفكارًا ومشاريع قادرة أن تنهض بالعمل العربى المشترك؛ بشكل يساعد على تلبية طموحات الشعوب العربية التى تحتاج إلى تعاون أكثر موضوعية إزاء الكثير من القضايا.

واستطرد قائلا إنه كلما عملت الدول العربية بشكل منسق كلما استطاعت تحقيق طموحات الشعوب بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى قد وصل أمس السبت إلى الجزائر فى زيارة رسمية.