العالم اليوم - ماذا تعني النقطتان الخضراء والصفراء في الآيفون؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:24 مساءً - إذا كنت من مستخدمي هاتف "آيفون"، فعلى الأرجح أنك شاهدت نقطتين واحدة خضراء والثانية صفراء في أعلى واجهة الهاتف، فماذا تعنيان؟

تقول صحيفة "الصن" البريطانية إن هاتين النقطتين ربما تمثلان إشارة تحذير.

وتوضح أن النقطتين تنبيه رسمي من شركة "أبل" صانعة "آيفون" بأن الميكروفون أو الكاميرا جرى تفعيلهما.

وجرى إدخال التنبيه في التحديث الذي أطلقته "أبل" لنظام التشغيل عام 2020، حيث يظهر الضوءان عند تشغيل الميكروفون أو الكاميرا.

وهذا يعني أنه في حال كان هناك أي تطبيق يقوم خلسة بتسجيل على هاتفك، فإنك ستعرف ذلك من خلال اللونين.

ولتشغيل هذه الميزة على المستخدم أن يستخدم نسخة نظام التشغيل "آي أو أس 14" فما أحدث.

واللون الأخضر يعني أنه جرى تفعيل الكاميرا أما اللون البرتقالي فيعني تفعيل الميكروفون.