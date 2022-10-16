جدة - نرمين السيد - وقال رئيس إدارة التعاون العسكرى الدولى التابعة لوزارة الدفاع -فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الأحد - "بدأت أولى القطارات التى على متنها الجنود الروس - الذين هم جزء من (التجمع الإقليمى) - فى الوصول إلى بيلاروسيا"، مضيفا "ستستغرق عملية النقل عدة أيام".
وأشار إلى أن إجمالى عدد الجنود سيكون أقل بقليل من 9 آلاف شخص، موضحًا أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات بشأن هذا الصدد فى وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع البيلاروسية: نحو 9 آلاف جندى روسى سيتمركزون فى أراضينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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