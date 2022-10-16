الدفاع البيلاروسية: نحو 9 آلاف جندى روسى سيتمركزون فى أراضينا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس إدارة التعاون العسكرى الدولى التابعة لوزارة الدفاع -فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الأحد - "بدأت أولى القطارات التى على متنها الجنود الروس - الذين هم جزء من (التجمع الإقليمى) - فى الوصول إلى بيلاروسيا"، مضيفا "ستستغرق عملية النقل عدة أيام".

وأشار إلى أن إجمالى عدد الجنود سيكون أقل بقليل من 9 آلاف شخص، موضحًا أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات بشأن هذا الصدد فى وقت لاحق.