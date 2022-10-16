اليمن: تعنت الحوثى مع مساعى السلام يؤكد عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن تعنت مليشيات الحوثى فى التعامل مع مساعى إحلال السلام فى اليمن، تؤكد عدم رغبة المليشيات فى تحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التى يعيشونها.





ودعا وزير الخارجية -خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى اليمن جان مارى صافا، وفقا لقناة اليمن الفضائية- إلى مقاربة أممية ودولية واقعية فى التعامل مع مليشيات الحوثى بعد أن اتضح للمجتمع الدولى طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم فى اليمن والمنطقة.

وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى السلام حرصا فى المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمنى فى إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، إلا أن مليشيات الحوثى تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمنى خلال الشهور الماضية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسى وقوف بلاده مع الشرعية فى اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة فى حل الأزمة وإحلال السلام، مشددًا على دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.