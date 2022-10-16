الكويت: مرسوم أميرى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز التواصل الحكومى التابع لمجلس الوزراء الكويتى، مساء اليوم الأحد، صدور مرسوم أميرى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الصباح.





وذكر المركز- على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن التشكيل الجديد تضمن تعيين الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، والشيخ طلال خالد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والدكتور بدر الملا وزيرا للنفط، وعبدالرحمن المطيرى وزيرا للإعلام والثقافة وشئون الشباب، وبراك على براك نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضى وزيرا للصحة، وعبدالوهاب أحمد الرشيد وزيرا للمالية والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتورة أمانى سليمان بوقمار وزيرا للأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

كما تضمن تشكيل الحكومة الكويتية الدكتور حمد عبد الوهاب العدوانى وزيرا للتربية والتعليم العالى، وعبد العبد العزيز وليد المعجل وزير دولة لشئون البلدية، وعمار العجمى وزير دولة لشئون مجلس الأمة، ومازن سعد الناهض للتجارة والصناعة وشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومى جاسم البغلى وزيرا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والمرأة والطفولة، والشيخ عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، وعبد العزيز ماجد عبد العزيز وزيرا للعدل والأوقاف.