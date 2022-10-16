الجيش الصومالى يسيطر على مناطق جديدة بمحافظة شبيلى الوسطى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن ذلك جاء فى عملية عسكرية تم خلالها طرد عناصر مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) من مناطق "فاربركو، وجميعو، ودمالى"، حيث تخضع تلك المناطق حاليا لسيطرة الجيش الصومالى.

وأكد النائب البرلمانى الصومالى عثمان حادولى، والذى يقود العملية العسكرية- فى تصريح أوردته (صونا)- أن جيش بلاده نجح فى طرد العناصر الإرهابية من تلك المناطق، مضيفاً أن الجيش يتوجه لتحرير مناطق أخرى بمحافظة شبيلى الوسطى.