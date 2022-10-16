عاجل- تحول خطير رغم وعود تراس.. وزير المالية البريطانى يلجأ لزيادة الضرائب

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى عمر كايد، من لندن، إن الاقتصاد البريطانى يشهد حالة من التغيرات المستمرة، لافتًا إلى أن وزير المالية البريطانى الجديد جيريمى هانت، هو من الوزراء الذين يمتلكون خبرة واسعة فى العمل الحكومى.





من مؤيدى ريتشى سوناك

وأشار كايد عمر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن جيريمى هانت عدة حكومات سابقة، إذ شغل منصب وزير الخارجية ووزير الصحة، وكان من مؤيدى ريتشى سوناك لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية، ولكن شاءت الأقدار وتولت ليز تراس المنصب.

رغم وعود تراس

وأضاف أن ليز تراس كانت قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية بخفض الضرائب، والعمل على خطة اقتصادية جهنمية وجريئة تنقذ الاقتصاد البريطانى وتنعشه وتنقله نقلة نوعية، ولكن للأسف كانت هذه طموحات عالية وغير واقعية، وفشل وزير ماليتها الأول كواسى فى إنعاش الاقتصاد البريطانى وفشل فى تحريك الاقتصاد وتوجيهه للأمام.

زيادة الضرائب على الشعب البريطانى

وأكد كايد عمر، أنه للأسف منذ مجئ ليز تراس إلى الحكومة البريطانية تراجع الاقتصاد البريطانى إلى الخلف، وانهارت العملية وذهبت قيمة الجنيه الاسترلينى إلى الحضيض، معتبرًا أن مجئ جيريمى هانت إلى الحكومة هو نوع من الواقعية، ويمثل المدرسة التى كان يدعو لها ريتشى سوناك، الذى أكد من قبل أنهم لا يستطيعون تخفيض الضرائب لأنهم يواجهون أزمة اقتصادية عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

هل تنتظر بريطانيا انتخابات قريبة؟

وأوضح المحلل السياسى، أن هناك شرائح فى الشعب البريطانى قد ترحب بهذه الخطوات المفيدة للاقتصاد، ولكن شرائح أخرى سترفض هذه الإجراءات، متوقعًا الإعلان عن انتخابات عامة فى بريطانيا قريبًا، وأن يكون حزب العمال هو الحاكم المقبل فى بريطانيا بعد فشل حكومات المحافظين المتعاقبة.