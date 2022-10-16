استشهاد فلسطينى.. والاحتلال يعتقل 7 من الضفة الغربية

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (31 عاماً)، ارتقى متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فى قراوة بنى حسان، غرب سلفيت.
وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 2022 إلى 171 شهيدًا، بينهم 15 منذ بداية أكتوبر الجارى.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال شاب من محافظة "طوباس" شمال شرق الضفة بعد مداهمة منزل ذويه، فيما تم اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" جنوب الضفة، وأربعة من محافظة "الخليل" الجنوبية.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين فى طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، والتى تتصاعد بشكل ملحوظ وتتسع دوائرها بشكل يومى، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تكريس الاستيطان والاستعمار والأبرتهايد فى فلسطين المحتلة.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل فى ساحة الصراع ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وعلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة.
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