العالم اليوم - القوة المشتركة.. بيلاورسيا ستستضيف آلاف الجنود الروس

انتم الان تتابعون خبر القوة المشتركة.. بيلاورسيا ستستضيف آلاف الجنود الروس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 05:23 مساءً - قالت وزارة الدفاع، في مينسك، الأحد، إن ما يقل قليلا عن تسعة آلاف جندي روسي سيتمركزون في روسيا البيضاء في إطار "الحشد الإقليمي" للقوات، لحماية حدودها.

وغرد فاليري ريفينكو، مدير إدارة شؤون التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع، عبر تويتر: "بدأت أول قطارات القوات الروسية المشاركة في الحشد الإقليمي بالوصول إلى بيلاورسيا، سيستغرق الانتقال عدة أيام".

وقال أليكساندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء الأسبوع الماضي إن قواته ستنتشر مع قوات روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، عازيا ذلك إلى ما وصفه بتهديدات من أوكرانيا والغرب.

واستخدمت موسكو بيلاروسيا نقطة انطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في بيلاروسيا.