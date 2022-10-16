تهديد روسى جديد بشأن تحديد سقف لسعر النفط

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف اليوم الأحد: "لقد بدأت العديد من الدول تواجه عواقب قراراتها المتهورة. وسيصبح الانضمام إلى معسكر أنصار سقف السعر هذا، بالطبع، ثمنا آخر سيضطر سكان هذه الدول لدفعه".

وفى 7 أكتوبر الجارى، فرض الاتحاد الأوروبى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا التى تضم الأساس التشريعى لتحديد سقف السعر للإمدادات البحرية للنفط الروسى إلى دول ثالثة.

ومن المخطط أن يبدأ سريان مفعول سقف السعر للنفط الروسى فى 5 ديسمبر المقبل، وبالنسبة للمنتجات النفطية – فى 5 فبراير المقبل. كما يبحث الاتحاد الأوروبى تحديد سقف السعر للغاز الروسي.