الناتو Vs روسيا.. التهديد النووى يتصاعد فى الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير لقناة "إكسترا نيوز" حول التهديد النووى فى الأزمة الأوكرانية، حيث يستمر السجال بين روسيا وأوكرانيا بين الفينة والأخرى، بينما كثر مؤخرًا الحديث عن استخدام السلام النووى من كافة الأطراف.





تدريبات نووية وتهديدات

وأشار التقرير إلى التدريبات الروتينية التى تقوم بها روسيا فى مثل هذا الوقت من كل عام لقواتها النووية، وهو ما قد يُنظر إليه على أنها أمرًا غير عادى فى ظل تهديدات موسكو باستخدام السلاح النووى.

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، تلك التدريبات الروسية التى تحمل اسم "جروم" وستشتمل على مناورات موسعة للقوات النووية الاستراتيجية، بما فى ذلك عمليات إطلاق صواريخ باليستية حية وصفها بأنها روتينية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات وفقًا لذلك.

الناتو يراقب

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، سيراقب بدوره تلك التدريبات النووية السنوية لروسيا عن كثب، كما دأب الحلف منذ عقود، وذلك فى وقت يستعد الناتو نفسه للتدريبات الجهوزية السنوية، والتى أطلق عليها اسم "ستيب فاست نون"، والتى ستجرى بمشاركة نحو 60 طائرة بطلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا.

تدريبات نووية بمشاركة 14 دولة

كما تشترك فى تدريبات الناتو النووية 14 دولة، بينها أكثر المقاتلات تطورًا، وقاذفات القنابل طويلة المدى "بى 52". وأوضحت المتحدثة باسم الناتو أن التدريب يساعد فى ضمان بقاء الردع النووى للحلف فى أمن وأمان وفاعلية.

ويرى مسؤولون غربيون أن الخطاب النووى الروسى وقرار موسكو بالمضى فى هذه التدريبات فى الوقت الذة تستمر فيه العملية العسكرية فى أوكرانيا، بأنه "غير مسؤول"، وأن التلويح بالأسلحة النووية للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها غير مسؤول أيضًا.

عمل متهور

بينما يقول الغرب أنه تم التخطيط للتدريب النووى الذى يجريه الناتو قبل العملية العسكرية فى أوكرانيا، وأن هذا التدريب يجرى بشكل دورى فى نفس الوقت تقريبًا من كل عام منذ أكثر من عقد، مؤكدين أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية عمل متهور، ولن يقوم الحلف وحلفائه بالإقدام على ذلك.