البحرين تعلق على قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، اليوم الأحد، أن قرار "أوبك" و"أوبك+" خفض إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر المقبل، جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء فى المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة فى أوضاع وتطورات الأسواق العالمية.





ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير تأكيده أهمية ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الماضى لـ"أوبك" و"أوبك+" من أجل تعزيز الأسواق بما يحقق المنفعة الإيجابية للاقتصاد العالمى بشكل عام، حيث جاء القرار بناء على اعتبارات اقتصادية بحتة، وبقناعة تامة بالدراسة التى أجراها الفريق الفنى بالمنظمة، وعلى حقائق العرض والطلب فى السوق العالمى للنفط. وشدد على حرص الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات التى تهدف إلى استقرار الأسواق النفطية، مشيرا إلى أنه من خلال الاجتماعات المقبلة سوف يتم دراسة أى مستجدات اقتصادية وهذا لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

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