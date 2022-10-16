مستشار الأمن القومى الأمريكى يطالب الصين بمنع موسكو من استخدام النووى

جدة - نرمين السيد - طالب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، الصين ودول أخرى، اليوم الأحد، بمنع موسكو من استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ويتواصل السجال بين روسيا ودول الغرب بين الفينة والأخرى، فى ظل تزايد الحديث عن استخدام السلام النووى من كافة الأطراف، إذ تجرى روسيا فى مثل هذا الوقت من كل عام تدريبًا لقواتها النووية، وهو ما قد يُنظر إليه على أنها أمرًا غير عادى فى ظل تهديدات موسكو باستخدام السلاح النووى.

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، تلك التدريبات الروسية التى تحمل اسم "جروم" وستشتمل على مناورات موسعة للقوات النووية الاستراتيجية، بما فى ذلك عمليات إطلاق صواريخ باليستية حية وصفها بأنها روتينية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات وفقًا لذلك.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، سيراقب بدوره تلك التدريبات النووية السنوية لروسيا عن كثب، كما دأب الحلف منذ عقود، وذلك فى وقت يستعد الناتو نفسه للتدريبات الجهوزية السنوية، والتى أطلق عليها اسم "ستيب فاست نون"، والتى ستجرى بمشاركة نحو 60 طائرة بطلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا.