العالم اليوم - انقطاع الكهرباء يوقف مباراة ليدز وأرسنال

انتم الان تتابعون خبر انقطاع الكهرباء يوقف مباراة ليدز وأرسنال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - في حادثة غريبة بمباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ربما تكررت في دوريات بدول العالم الثالث قبل عقود، أوقف الحكم مباراة.

وبحسب التقارير، فقد توقفت وبصورة مؤقتة مباراة بين فريقي ليدز يونايتد وضيفه أرسنال اللندني صاحب الصدارة بعد وقت قصير من بدايتها بسبب انقطاع الكهرباء.

وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد.

وبعد 10 دقائق تحدث حكم المباراة مع مدربي الفريقين وطلب من لاعبي الفريقين العودة لغرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.

وقال مذيع الملعب للجماهير إن التوقف حدث نتيجة انقطاع الكهرباء، مضيفا أن العمل يجري على إعادة التيار الكهربائي وحل المشكلة الفنية الطارئة.

ومن المتوقع أن يتم استئناف المباراة، حيث سيعود لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب للإحماء مجددا.