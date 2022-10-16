اليمن وفرنسا تبحثان الجهود المبذولة لتمديد الهدنة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى اليمن جان مارى صافا، التطورات السياسية والجهود المبذولة لتمديد الهدنة فى ظل استمرار عرقلة مليشيا الحوثى لتلك الجهود.





وأوضح وزير الخارجية اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن تعنت ميليشيا الحوثى فى التعامل مع مساعى إحلال السلام فى اليمن تؤكد عدم رغبة المليشيا بتحقيق السلام وعدم إكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التى يعيشونها، داعيا إلى مقاربة أممية ودولية واقعية فى التعامل مع ميليشيا الحوثى بعد أن اتضح للمجتمع الدولى طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم فى اليمن والمنطقة.

وأشار بن مبارك إلى أن مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام حرصا فى المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمنى فى إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، إلا أن مليشيا الحوثى تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمنى خلال الشهور الماضية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسى وقوف بلاده مع الشرعية فى اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة فى حل الأزمة وإحلال السلام، موضحا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.