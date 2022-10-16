الناتو يبدأ تدريباته النووية السنوية بمشاركة 14 دولة غدا

جدة - نرمين السيد - تبدأ القوات الجوية من جميع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى تدريبات تعزيز قدرات الردع النووى التى تضم عشرات الطائرات فوق شمال غرب أوروبا اعتبارا من غدا الإثنين، وحتى 30 أكتوبر الجارى.





وأوضح الناتو، فى بيان اليوم الأحد - أن التدريبات، التى تحمل اسم "ستيدفاست نون" عبارة عن نشاط روتينى متكرر ولا يرتبط بأى أحداث عالمية جارية، وتشمل 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة من مختلف الأنواع بما يتضمن الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى طائرات المراقبة وطائرات الصهريج.

وأضاف البيان، أنه كما جرت العادة خلال السنوات السابقة، ستشارك القاذفات بعيدة المدى الأمريكية (بى-52) فى التدريب، وستحلق العام الحالى من قاعدة مينوت الجوية فى داكوتا الشمالية.

وستنظم رحلات التدريب فوق بلجيكا، التى تستضيف التمرين، وكذلك فوق بحر الشمال والمملكة المتحدة، دون استخدام أسلحة حية.

يذكر أن تدريبات "ستيدفاست نون" تستضيفها دولة مختلفة كل عام من دول الحلفاء، وتستهدف ضمان الحفاظ على الردع النووى للحلف آمنًا وفعالًا، على حد قول المتحدثة باسم "الناتو" أوانا لونجيسكو.

وأوضحت المتحدثة أن المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف الناتو، الذى تبناه قادة الحلفاء فى قمة مدريد فى يونيو الماضي، يركز على "الهدف الأساسى لقدرة الناتو النووية وهى الحفاظ على السلام ومنع الإكراه وردع العدوان".

كما شددت على أنه ما دامت الأسلحة النووية موجودة، سيظل الناتو تحالفًا نوويًا، يحمل هدف الوصول إلى عالم أكثر أمانًا للجميع، ويسعى إلى خلق بيئة أمنية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.