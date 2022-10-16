وأوضح الناتو، فى بيان اليوم الأحد - أن التدريبات، التى تحمل اسم "ستيدفاست نون" عبارة عن نشاط روتينى متكرر ولا يرتبط بأى أحداث عالمية جارية، وتشمل 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة من مختلف الأنواع بما يتضمن الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى طائرات المراقبة وطائرات الصهريج.
وأضاف البيان، أنه كما جرت العادة خلال السنوات السابقة، ستشارك القاذفات بعيدة المدى الأمريكية (بى-52) فى التدريب، وستحلق العام الحالى من قاعدة مينوت الجوية فى داكوتا الشمالية.
وستنظم رحلات التدريب فوق بلجيكا، التى تستضيف التمرين، وكذلك فوق بحر الشمال والمملكة المتحدة، دون استخدام أسلحة حية.
يذكر أن تدريبات "ستيدفاست نون" تستضيفها دولة مختلفة كل عام من دول الحلفاء، وتستهدف ضمان الحفاظ على الردع النووى للحلف آمنًا وفعالًا، على حد قول المتحدثة باسم "الناتو" أوانا لونجيسكو.
وأوضحت المتحدثة أن المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف الناتو، الذى تبناه قادة الحلفاء فى قمة مدريد فى يونيو الماضي، يركز على "الهدف الأساسى لقدرة الناتو النووية وهى الحفاظ على السلام ومنع الإكراه وردع العدوان".
كما شددت على أنه ما دامت الأسلحة النووية موجودة، سيظل الناتو تحالفًا نوويًا، يحمل هدف الوصول إلى عالم أكثر أمانًا للجميع، ويسعى إلى خلق بيئة أمنية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يبدأ تدريباته النووية السنوية بمشاركة 14 دولة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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