العالم اليوم - جائزة الكرة الذهبية.. فرانس فوتبول تعلن غدا عن الفائز

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - تكشف مجلة "فرانس فوتبول"، غدا الاثنين، عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022.

وسيقام حفل تسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت غرينتش.

ومن أبرز المرشحين لنيل الجائزة في الموسم المذكور، نجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد، كريم بنزيما، الذي رشحه كثير من اللاعبين والصحف المتخصصة، بعد موسم ناجح للغاية له، في ظل خفوت نجوم أخرى كانت قد هيمنت على الكرة الذهبية سابقا، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفيما يلي بعض أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وهم كالتالي:

بنزيما مرشح فوق العادة

يبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بنزيما مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وأحرز بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وفي حال فوزه، سيصبح بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وكانت تمنح الجائزة سابقا اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة، لكن النظام تغير، وبات على ما يقدمه خلال الموسم.

غياب ميسي وحضور رونالدو

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام الماضي بالكرة الذهبية للمرة السابعة، معززا رقمه القياسي، ولكنه غير مرشح هذا العام بعد موسم أول مخيب مع باريس سان جرمان.

ويتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج بها خمس مرات، فيما يغيب البرازيلي نيمار، زميل ميسي في سان جيرمان، عن قائمة المرشحين.

سجل الفائزين منذ النسخة الأولى

فيما يأتي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم منذ 1956:

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الاوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الايرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز

يشار إلى أنه بين العامين 2010 و2015، دُمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويًا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يتم الفصل بينهما مجددا بدءا من 2016.

وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا (بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007).

وكانت نسخة العام 2020 قد ألغيت بسبب تداعيات فيروس كورونا.