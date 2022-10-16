مستوطنون يعتدون على المزارعين شمال طولكرم

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية قفين، إن المستوطنين يعترضون كل صباح المزارعين، ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم، ويمنعونهم من قطف ثمار الزيتون.
ومع بدء موسم حصاد الزيتون فى فلسطين، يصعّد الاحتلال ومستوطنيه من اعتداءاتهم على المزارعين وأراضيهم، فى الضفة الغربية والقدس.
وخلال شهر سبتمبر الماضى، بلغ إجمالى انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه 2587 انتهاكًا بالضفة والقدس، وفق تقرير فلسطينى.
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