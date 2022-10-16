النمسا تخصص 20 مليون يورو سنويا لدعم برنامج الغذاء العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر - فى تصريحات بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمى - إن بلاده ستواصل تقديم مساهمتها فى تخفيف أزمة الغذاء وتحسين الوضع الإنساني.

وأوضح المستشار - عقب اجتماع مع وزير الزراعة نوربرت توتشنيج ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج - أنه "لا يمكننا أن ننجح فى محاربة الجوع فى العالم بشكل فعال إلا إذا توحدت جهودنا".

وأضاف: "يعتمد ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم على مساعدة برنامج الأغذية العالمى وتدعم النمسا هذا الالتزام منذ سنوات عديدة وأصبحت فى هذه الأثناء شريكًا مهمًا بروح تقاليدها الإنسانية".

من جانبه، قال وزير الزراعة النمساوى: "إن جائحة كورونا وتغير المناخ وحرب أوكرانيا لهم تأثير على الإمدادات الغذائية العالمية"، مضيفا أنه "لا داعى للقلق فى النمسا بينما تتأثر البلدان الأخرى بشكل كبير بالاختناقات والمجاعات".

ولفت الوزير إلى أنه فى الفترة من أعوام 2023 إلى 2025 تقرر تخصيص 60 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمى، معتبرا أن الغذاء هى قضية أمن عالمى.

من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوى إن "الوضع فى أوكرانيا تسبب فى أزمة غذائية فى العديد من دول العالم بسبب إغلاق الموانئ وتدمير صوامع الحبوب مما أدى إلى رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية وبالتالى إلى زيادة الفقر".

ولفت الوزير إلى مواصلة النمسا تقديم المساعدات واتخاذ تدابير مضادة لاحتواء أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة يعانى 828 مليون شخص من الجوع فى جميع أنحاء العالم، موضحا أنه بحسب برنامج الأغذية العالمى أيضا يعانى حوالى 345 مليون شخص من الجوع الحاد.